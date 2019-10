Jo Vandeurzen voorzitter van ziekenhuisnetwerk

Oud-minister Jo Vandeurzen (CD&V) wordt de voorzitter van het nieuwe ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant. “Dit netwerk geeft mooie kansen om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in de regio”, zegt hij.

De 61-jarige Vandeurzen is gepokt en gemazeld in de zorg in Vlaanderen. Tien jaar lang was hij minister van Welzijn in de Vlaamse regering. Hij had al voor de verkiezingen aangekondigd dat hij afscheid wilde nemen van de actieve politiek, maar duwde uit steun voor zijn partij de Limburgse lijst op 26 mei. Met 24.717 stemmen haalde hij op eigen kracht zijn zetel binnen, die hij prompt doorgaf aan eerste opvolger Jo Brouns. Nu heeft hij dus een nieuwe job binnen.

Het netwerk bevat de ziekenhuizen AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en UZ Leuven. Tegen nieuwjaar moet elk ziekenhuis in zo’n erkend netwerk zitten. De overheid wil zo de samenwerking tussen de ziekenhuizen stimuleren. Het netwerk heeft vandaag zijn officiële aanvraag voor erkenning ingediend.(agy)