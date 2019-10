Rode Duivels mogen voor de zesde keer naar een EK: beste resultaat behaalden ze alweer 39 jaar geleden

De virtuele kwalificatie werd vorige maand in Glasgow al afgedwongen, maar met de klinkende 9-0 thuiszege van donderdagavond tegen San Marino zijn de Rode Duivels ook mathematisch zeker van EURO 2020.

Voor de Duivels wordt het na Frankrijk 2016 het tweede EK op rij. Dat eindigde toen in de kwartfinales in Rijsel met een sisser door een bijna onverklaarbare nederlaag tegen Wales. Terwijl kwalificatie voor grote toernooien gezien de magere tegenstand in de kwalificatiegroepen nu als vanzelfsprekend wordt beschouwd, was de plaatsing voor dat EK vier jaar geleden nog als historisch te omschrijven.

Voor 2016 was het immers van 2000 geleden dat de Belgen nog eens een EK-wedstrijd hadden gespeeld. In een wedstrijd waarin een gelijkspel voldoende was om een plaats in de kwartfinales af te dwingen, verloren Marc Wilmots en co in 2000 kansloos met 2-0 van Turkije. Euro 2000 was meteen afgelopen voor de Belgen, die rechtstreeks geplaatst waren voor het toernooi omdat ze het samen met Nederland organiseerden. Nadien liep het in de kwalificaties voor het EK 2004 in Portugal, het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk en het EK 2012 in Polen en Oekraïne telkens grondig mis.

Ook in de beginjaren van het EK - 1960, 1964 en 1968 - waren de Belgen er nooit bij. Het duurde tot de vierde editie van het EK vooraleer België zich voor de eerste keer kon kwalificeren. Op het EK 1972 was het België van bondscoach Raymond Goethals meteen goed voor de derde plaats. Aan de eindfase mochten destijds slechts vier landen meedoen, tegenover 24 volgend jaar in Frankrijk. Voorgaand werden er een poulefase en kwartfinales gespeeld, na afloop van die kwartfinales werd er door de UEFA een organisator aangeduid. België kwam uit de bus en dus mochten Van Himst en co in de Antwerpse Bosuil het veld op tegen West-Duitsland. Na twee treffers van Gerd Müller haalde West-Duitsland het met 1-2, in de troosting in Luik waren goals van Lambert en Van Himst goed voor een 2-1 zege tegen Hongarije en dus sloten de Belgen bij hun eerste deelname het EK meteen af op een knappe derde plaats.

1980

Hun beste resultaat behaalden ze in 1980 in Italië. De Rode Duivels startten dat toernooi als outsider in een loodzware groep met het thuisland, Engeland en Spanje. Twee draws (1-1 tegen Engeland en 0-0 tegen Italië) en een zege (2-1 tegen Spanje) waren voldoende voor groepswinst, wat destijds meteen een plaats in de finale opleverde. Daarin wachtte op 22 juni 1980 West-Duitsland, dat het met twee doelpunten van Horst Hrubesch met 2-1 haalde om zo zijn tweede Europese titel te pakken.

Vier jaar laten startte België het EK met torenhoge verwachtingen. In Frankrijk, waar destijds acht landen om de Europese titel streden, bleven de Rode Duivels echter onder de verwachtingen. De selectie ging immers gebukt onder het omkoopschandaal met Standard en Waterschei, dat voordien was uitgebroken. De openingswedstrijd werd wel vlot met 2-0 gewonnen van het toenmalige Joegoslavië, maar daarna volgden nederlagen tegen het Frankrijk van Michel Platini (5-0) en Denemarken (3-2), waarna de uitschakeling een feit was. De gouden generatie van Thys zou pas twee jaar later schitteren, met een vierde plaats op het WK in Mexico.

De weg van de Rode Duivels naar het EK van 2020:

.21 maart 2019 België - Rusland 3-1

Na de gemiste kwalificatie voor de Final Four van de Nations League door de 5-2 nederlaag in Zwitserland, starten de Rode Duivels de EK-kwalificatiecampagne met een 3-1 thuiszege tegen Rusland, de belangrijkste concurrent in de strijd om de groepszege. Aanvoerder Eden Hazard neemt zijn ploeg met twee doelpunten nog maar eens op sleeptouw, Youri Tielemans scoort zijn eerste voor de nationale ploeg.

.24 maart 2019 Cyprus - België 0-2

In een kil Nicosia winnen de Rode Duivels op de tweede speeldag zonder glans met 0-2 van de Cyprioten. De eindstand stond al na achttien minuten op het scorebord van het GSP-stadion na treffers van Eden Hazard, in zijn honderdste interland, en Michy Batshuayi. De verwachte zes op zes na het eerste tweeluik is een feit.

.8 juni 2019 België - Kazachstan 3-0

Ook tegen een wel erg zwak Kazachstan hadden de Belgen hun schaapjes al snel op het droge. Nog voor het kwartier staat het 2-0 in het Koning Boudewijnstadion, na doelpunten van Dries Mertens en Timothy Castagne, zijn eerste voor de Rode Duivels. Na vijftig minuten zorgt Romelu Lukaku met zijn eerste in deze kwalifcatiecampagne voor de 3-0.

.11 juni 2019 België - Schotland 3-0

Enkele dagen na de makkelijke zege tegen Kazachstan, wordt ook Schotland in de tweede thuiswedstrijd vlot opzijgezet met 3-0. Romelu Lukaku dikt met twee treffers zijn totaal in deze campagne aan tot drie, Kevin De Bruyne scoort diep in de blessuretijd het derde doelpunt. De Rode Duivels gaan met twaalf op twaalf de zomervakantie in en het EK van 2020 is nu al dichtbij.

.6 september 2019 San Marino - België 0-4

Op bezoek bij de voetbaldwerg leveren de Rode Duivels hun zwakste 45 minuten onder Roberto Martinez af. Een 0-0 ruststand wordt ternauwernood vermeden door een strafschopdoelpunt van Michy Batshuayi in de 44e minuut. De bondscoach is tijdens de rust in de kleedkamers klaarblijkelijk ‘not amused’, wat voor een reactie zorgt in de tweede helft. Dries Mertens, Nacer Chadli en Batshuayi met zijn tweede van de avond zorgen nog voor een 0-4 eindstand. Voor en na de wedstrijd klinkt er kritiek in de pers, omdat de bondscoach uitpakte met de experimentele voorhoede Januzaj-Batshuayi-Origi, terwijl hij vooraf had aangekondigd met zijn sterkste elftal te spelen. De pers verwijt Martinez desinformatie te geven.

.9 september 2019 Schotland - België 0-4

Na een masterclass van Kevin De Bruyne winnen de Belgen voor de tweede keer op rij met 0-4, deze keer is Schotland in het mythische Hampden Park in Glasgow aan de beurt. De Bruyne blinkt uit met drie assists en een doelpunt. De overige doelpunten kwamen op naam van Romelu Lukaku, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld. Op het halfuur staat het al 0-3 tegen een onmachtig Schotland en is de wedstrijd gespeeld. Met achttien op achttien is de virtuele kwalificatie voor het EK met nog drie speeldagen te gaan al een feit.

.10 oktober 2019 België - San Marino 9-0

De Rode Duivels verpletteren San Marino met bijna-recordcijfers. Romelu Lukaku neemt voor de pauze twee doelpunten voor zijn rekening, nummer 50 en 51 bij de Rode Duivels. De ingevallen Yari Verschaeren scoort in het slot van op de stip na een zelf uitgelokte strafschop de 8-0, zijn eerste treffer voor de nationale ploeg. Timothy Castagne zet even later de 9-0 eindstand op het bord. De Duivels zijn nu mathematisch zeker van het EK, als eerste land, en strijden nog met Rusland om de eerste plaats in de groep.

Voor de Rode Duivels wordt dat het zesde EK, en na het WK van 2014 in Brazilië, het EK van 2016 in Frankrijk en het WK van vorig jaar in Rusland het vierde grote toernooi op rij. Dat lukte in het verleden nog maar één keer: tussen de jaren 1980 en 1986 waren de Duivels er vier keer op rij bij in EK’s en WK’s, met als uitschieters een tweede plaats op het EK van 1980 en natuurlijk de vierde plaats op het memorabele WK van 1986 in Mexico. Voor het EK van twee jaar later in West-Duitsland hadden ze zich niet kunnen kwalificeren.

Het Koning Boudewijnstadion raakte donderdag aardig gevuld voor de komst van de voetbaldwerg, maar kwalificatie voor een groot toernooi wordt eerder als vanzelfsprekend beschouwd - niemand die er voor de start van de kwalificatiecampagne nog maar aan twijfelt. Het is ooit anders geweest, in een niet zo ver verleden. Voor de kwalificatie voor Brazilië was het van het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea dat de Rode Duivels er nog eens bij waren op een groot toernooi. Na dat WK misten de Belgen vijf grote toernooien op rij. In de voorronde van het EK 2004 in Portugal eindigden ze nipt derde in hun groep, op één punt van groepswinnaar Bulgarije en met evenveel punten als Kroatië. De Kroaten mochten toen naar de barrages op basis van het onderling resultaat (4-0 in Kroatië, 2-1 in België).

Ook in de kwalificatiecampagne voor het WK van 2006 in Duitsland liep het mis voor de Belgen. Ze werden in een groep met Servië, Spanje, Bosnië-Herzegovina, Litouwen en San Marino pas vierde, met twaalf punten uit tien duels. In de voorronde van het EK van 2008 in Zwitserland en Oostenrijk eindigde België pas vijfde in zijn poule (met achttien punten uit veertien duels). Polen, Portugal, Servië en Finland finishten voor de Duivels. Daarna volgde een gemiste kwalificatie voor de Wereldbeker van 2010 in Zuid-Afrika. In een groep met Spanje, Bosnië-Herzegovina, Turkije, Estland en Armenië sprokkelde België tien punten, goed voor een vierde plek.

Met hernieuwde moed begon de nationale ploeg aan de weg richting EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Duitsland bleek echter tweemaal te sterk, er was een teleurstellende één op zes tegen een niet eens zo sterk Turkije en puntenverlies tegen Oostenrijk (de beruchte 4-4) en Azerbeidzjan (1-1). België werd derde in de poule, na het ongenaakbare Duitsland en Turkije.

Voor het WK van 1990 plaatsten de Belgen zich als groepswinnaar. Voor het WK van 1994 stootte België in zijn kwalificatiegroep als tweede door, voor het WK van 1998 in de Verenigde Staten werden bijkomende barrageduels gespeeld tegen Ierland (1-1 en 2-1) en vier jaar later moesten de Belgen ook via de barrages naar het WK in Zuid-Korea en Japan. Toen moest Tsjechië eraan geloven (1-0 en 0-1).