Dankzij app is 1 op de 2 sluikstorten binnen twee dagen weg

Gent - Een sluikstort dat wordt gemeld via de smartphone-app van Ivago, is in de helft van de gevallen binnen de twee dagen opgeruimd. Driekwart van de meldingen is binnen de vijf dagen opgelost.

Dat zeggen Ward Van Driessche en Kenny Helsens, twee werknemers van het Gentse IT-bedrijf In The Pocket, in een opmerkelijke analyse. De twee bestudeerden de gegevens van de sluikstort-app die Ivago twee jaar geleden heeft gelanceerd. De gegevens worden automatisch opengesteld via het internet.

In twee jaar tijd werden bijna 45.000 meldingen gedaan, zo’n 490 per week. “De applicatie is dus een enorm succes”, zeggen de twee. “En de gemiddelde tijd waarin Ivago reageert op een melding, lijkt ons zeer redelijk.”

Dode dieren

Op basis van de analyse blijkt dat meldingen het snelst worden afgewerkt in Mariakerke, Sint-Amandsberg en Wondelgem, al zijn er niet genoeg gegevens beschikbaar om dat in detail te bestuderen. “Een van de redenen waarom het soms langer duurt, is dat het sluikstort zich op privaat terrein bevindt of op een terrein dat moeilijker toegankelijk is.”

Foto: bst

De helft van alle meldingen gaat over normale vuilniszakken die op straat zijn achtergebleven. In tien procent van de gevallen gaat het om meubels. “Uit onze analyse blijkt dat winkelkarren, materiaal met asbest en dode dieren het snelst worden opgeruimd.”

Routes optimaliseren

Met hun analyse willen Van Driessche en Helsens aantonen dat de gegevens die de app van Ivago produceert, nog voor meer kunnen worden ingezet, onder meer om de routes van de Ivago-ophaal­ploegen te optimaliseren.

Binnen de 24 uur alle sluikstorten ophalen, is geen ambitie, verklaarde Ivago al eerder. Dan zou de sluikstort-app immers kunnen worden misbruikt als een soort ophaaldienst.