Jens Teunckens, op z’n 21ste van de bank bij Antwerp naar die bij de Rode Duivels: “Ik was toch wat verlegen”

Door het vaderschap van Mignolet en de blessure van Van Crombrugge werd Jens Teunckens (21) woensdag plots de derde keeper van de Rode Duivels. Voor de doublure van Sinan Bolat bij Antwerp een ongelofelijke verrassing. “Ik zat bij de Belgische beloften toen keeperstrainer Erwin Lemmens mij kwam zeggen dat ik twee matchen met de A-ploeg mee mocht”, vertelde Teunckens gisteren na de 9-0-zege tegen San Marino.

“Dat is toch een mooie kans. Dan kan ik even zien waar ik sta ten opzichte van Thibaut Courtois, de beste keeper ter wereld. Toen ik bij de ploeg kwam, was ik wel wat verlegen. Ik ben niet zo’n uitgesproken persoon. Gelukkig ken ik wel wat gasten: Verschaeren van bij de beloften bijvoorbeeld, Vanaken van bij Brugge. En voor het WK trainde ik ook al twee weken mee. Ik heb vooral gestolen met mijn ogen.”

Bij de Belgische beloften is Teunckens wel weer zijn plaats kwijt aan Mile Svilar. “Dat wringt wel een beetje bij mij. Ik had ambities bij de U21, maar dit maakt veel goed. Nu naar Kazachstan. Daar ben ik nog nooit geweest, dus dat wordt een hele ervaring. Natuurlijk krijg ik nu veel berichtjes en ontploft mijn smartphone soms, maar ik besteed daar niet veel aandacht aan. Of dit nu mijn speelkansen bij Antwerp verhoogt? Daar moet ik ook geduldig zijn. Bolat is een van de beste keepers in België.”