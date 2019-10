Onwaarschijnlijke cijfers: niemand kan Robert Lewandowski dit seizoen bijbenen als het op goals scoren aankomt

In groep G van de EK-kwalificatie heeft Polen andermaal een stap gezet richting rechtstreekse plaatsing. Polen was vooraf al leider met 13 op 18 en stelde op bezoek bij Letland niet teleur: het werd 0-3, met dank aan een hattrick van sterspeler Robert Lewandowski.

Polen moest zich dringend herpakken, want na een perfecte 12 op 12 werd in de vorige twee wedstrijden slechts één punt gepakt. Robert Lewandowski nam zich ploeg echter meteen op sleeptouw en scoorde na 8 minuten de openingstreffer. Kort nadien stond ook de 0-2 al op het bord, in de eindfase vervolledigde Lewa zijn hattrick: 0-3 was de eindstand. Lewandowski is overigens uitstekend in vorm: hij zit in de veertien wedstrijden die hij dit seizoen al speelde (voor club en land) aan achttien goals. Indrukwekkend.

Achter leiders Polen deden ook Oostenrijk en Noord-Macedonië goede zaken in groep G. Oostenrijk kwam in eigen huis wel op achterstand tegen Israël, maar Arnautovic, Hinteregger en Sabitzer maakten er uiteindelijk 3-1 van. Noord-Macedonië won dan weer nipt met 2-1 van Slovenië, waardoor het in groep G zeer spannend wordt. Leider Polen telt 16 punten en wordt gevolgd door Oostenrijk (13), Noord-Macedonië (11) en Slovenië (11). Israël telt 8 punten, Letland is met 0 punten en een doelsaldo van -23 het lelijke eendje in de groep.

In groep C kon Nederland met alle moeite van de wereld de maat nemen van Noord-Ierland. Daardoor komen beide teams nu op 12 punten, hetzelfde aantal van Duitsland. Duitsland en Nederland hebben wel één match minder gespeeld. Wit-Rusland en Estland bekampten elkaar donderdagavond ook, maar het werd een droge 0-0 in Minsk. Voor rode lantaarn Estland betekent het wel het eerste puntje in deze EK-kwalificatie. Wit-Rusland is vierde met vier punten.

Tot slot werd er ook in groep E gevoetbald op donderdagavond. Eerst en vooral was er vicewereldkampioen Kroatië, dat het in eigen huis opnam tegen Hongarije - dat vooraf op amper één punt volgde. De Kroaten maakten echter korte metten met de bezoekers. Luka Modric zette al na vijf minuten de 1-0 op de tabellen, nog voor de pauze legde Bruno Petkovic de 3-0 eindstand vast. In de tweede helft miste Ivan Perisic (ex-Club Brugge en Roeselare) nog een strafschop, Hongarije speelde nog een dik halfuur met z’n tienen nadat Kleinheisler zijn tweede gele kaart kreeg.

In de andere wedstrijd van groep E nam Slowakije het op tegen Wales. Een duel dat beide ploegen zeker niet mochten verliezen als ze een goede kans wilden houden op kwalificatie: vooral voor Wales was het van moeten. Halverwege de eerste helft kwamen de Welshmen ook op voorsprong via Kieffer Moore, kort na de pauze scoorde Juraj Kucka de gelijkmaker. Verder kwamen beide teams niet: het werd 1-1. De Slowaken eindigden wel nog met z’n tienen nadat Norbert Gyomber in de slotfase een elleboogje uitdeelde en zijn tweede geel kreeg.

In de stand van groep E is er nog veel mogelijk. Kroatië lijkt goed te zitten met 13 punten: dat zijn er drie meer dan Slowakije en vier meer dan Hongarije. Wales heeft 7 punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de top drie. Voor Azerbeidzjan - het enige team in de groep dat donderdag niet speelde - is het kalf al verdronken: zij hebben amper 1 punt.