Romelu Lukaku trakteert Rode Duivels-fans uit eigen zak na 50ste en 51ste goal, ook al zal hem dat een bom geld kosten

Feest voor Romelu Lukaku (26). Niet alleen was zijn mama Adolphine jarig. De spits scoorde ook zijn 50ste en 51ste goal voor de Rode Duivels. Zoals beloofd schenkt hij nu 5000 tickets weg voor de volgende thuisinterland tegen Cyprus aan goeie doelen. Pak gemiddeld 25 euro per ticket en reken maar uit: een gebaar van 125.000 euro. “Die mensen verdienen dat.”

Het is een record dat nooit meer zal gebroken worden. Romelu Lukaku is 26 jaar en zit nu al aan 51 doelpunten voor de Rode Duivels. Tegen San Marino was de goalgetter weer heel prominent aanwezig in de box en scoorde hij met een schuiver en een afgeweken bal. Hoe de ballen binnenvlogen maakte niet uit. “Mijn mooiste goal voor de Rode Duivels was mijn allereerste”, grijnsde Lukaku. “Nu ben ik vooral blij dat ik gescoord heb voor mijn mama. Ze was jarig vandaag en ze wist dat ik goals zou maken. Neen, ik voelde geen extra druk. En mijn missie is ook niet vervuld. Dat was ze 21 goals geleden al toen ik het doelpuntenrecord bij de Rode Duivels brak. Al wat er nu bijkomt is bonus voor mij.”

Indertijd nam Lukaku het record al over van Paul Van Himst en Bernard Voorhoof, maar de spits wil niet te individueel denken. “De enige druk die ik voel is dat ik iets wil winnen voor mijn land. Een prijs pakken. Je voelt dat deze groep alsmaar beter wordt. De spelers weten exact hoe hun ploegmaats voetballen en vinden elkaar blindelings. Of we winnen hangt eigenlijk nog zelden van de tegenstander af. Alleen van onszelfs en vandaag droeg iedereen zijn steentje bij aan die 9-0. We schoten maar liefst 40 keer op doel. Nu willen we ongeslagen naar het EK trekken.”

125.000 euro

Romelu Lukaku had ook nog een verrassing. Voor zijn 50ste treffer trakteert hij. Hij schenkt 5000 tickets weg voor de volgende thuisinterland tegen Cyprus. Die tickets gaan naar goeie doelen: de Diabetes Liga en de Liga Kom Op tegen Kanker. Of supportersgroep 1895 krijgt kaartjes. Dat die geste wellicht zo’n 125.000 euro kost, deert de spits van Inter niet. “Ik ga al die tickets zelf betalen”, besloot Lukaku. “Die verenigingen liggen me heel na aan het hart. Als voetballer moeten we soms iets terugdoen voor de mensen. Ik steun acties in Congo en nu ook hier. Ik vind het ook belangrijk dat supportersgroep 1895 erbij betrokken wordt, want de fans van de Rode Duivels hebben me echt in de armen gesloten.”