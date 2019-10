Hoe 1 jaar na Operatie Propere Handen niemand vat krijgt op Mogi Bayat: verraden door luxehorloges, gered door WhatsApp

Een jaar nadat speciale eenheden met groot machtsvertoon zijn villa in Waals-Brabant binnenvielen, is Mogi Bayat (45) opnieuw de marktleider van de Belgische transferwereld. De politie en het gerecht zijn overtuigd van zijn schuld in operatie Propere Handen, maar krijgen maar geen vat op de koning van de voetbaljungle. Doet zijn voorliefde voor luxehorloges hem mee de das om?