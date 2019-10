COLUMN. Peter Vandenbempt: “Het staat Anderlecht vrij te denken dat we allemaal idioten zijn, maar daarom is het nog niet zo”

Kent u de Dead Parrot-sketch van Monty Python nog? Een hilarisch tafereel waarbij de verkoper in een dierenwinkel tegen een ‘ontevreden’ klant hardnekkig blijft ontkennen dat de papegaai die hij hem een uur eerder verkocht en die stijf op zijn rug ligt, dood is. De Norwegian Blue slaapt alleen maar. Ik moest er spontaan aan denken toen twee intelligente heren als Jo Van Biesbroeck en Bert Van der Auwera voor de Licentiecommissie bleven volhouden dat Kompany nooit trainer van Anderlecht was geweest.