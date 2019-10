Schutter El Paso pleit onschuldig

De vermeende schutter van de schietpartij in een Walmart-winkel in de Amerikaanse stad El Paso (Texas), aan de Mexicaanse grens, heeft donderdag niet schuldig gepleit. Dat melden lokale media.

Bij de schietpartij kwamen in augustus 22 mensen om het leven. De 21-jarige verdachte, Patrick Crusius, werd vorige maand aangeklaagd wegens moord en riskeert de doodstraf.

De schietpartij wordt behandeld als binnenlands terrorisme. Uit het onderzoek blijkt dat de schutter tijdens zijn aanval vooral Mexicanen wilde doden. Acht van de dodelijke slachtoffers waren Mexicaans.

Crusius sprak openlijk met de politie na zijn arrestatie en zag af van zijn zwijgrecht. Hij bekende onmiddellijk aan de agenten dat hij de schutter was.

Zijn verschijning voor de rechter donderdag was de eerste keer dat Crusius in het openbaar werd gezien sinds de aanval op 3 augustus. Een volgende zitting is gepland op 7 november.