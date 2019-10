Nieuwe digitale rockzender Willy schiet op 11 oktober uit startblokken

De nieuwe digitale radiozender Willy gaat op vrijdag 11 oktober van start. De presentatoren van de rockzender zijn onder meer Ruben Block, Iwein Segers, Stijn Meuris, Sofie Engelen, Tim Van Aelst en Cedric Maes. Voorlopig zijn er enkel op vrijdag programma’s met presentatoren te beluisteren.

Willy is het rockbroertje van de commerciële zenders Q-Music en Joe. Onder het motto “Music Matters” richt Willy zich op “de muziekliefhebber van 35 of ouder die zijn plek niet meer vindt in het huidige radiolandschap”.

De eerste “Willy’s”, zoals de presentatoren zichzelf noemen, die achter de radiomicrofoon kruipen, zijn Triggerfinger-zanger Ruben Block, zanger en acteur Iwein Segers, zanger en presentator Stijn Meuris, ervaren radiopresentator Sofie Engelen, tv-maker Tim Van Aelst en Cedric Maes, gitarist bij The Sore Losers. “Willy is een zender waar alles kan en mag en waar Willy’s carte blanche krijgen”, verduidelijkt programmadirecteur Robin Vissenaekens.

De zender schiet op 11 oktober om 7 uur uit de startblokken. De eerste gitaarplaat wordt “All the Young Dudes” van Mott the Hoople, het lijflied van wijlen rockgitarist Willy Willy van The Scabs. “Toen er over de naam gedacht werd voor de zender, overleed Willy Willy. De Vlaamse rocker der rockers is zeker een soort inspiratie geweest”, aldus Vissenaekens.

Guy Swinnen van The Scabs mocht de eerste plaat kiezen. “Willy had voor zijn begrafenis zelf enkele nummers gekozen en dit was zijn absolute favoriet. Dus als Willy hem wil eren, zou dit het eerste nummer moeten zijn.”

De vrijdagochtend bij Willy start met Sofie Engelen (7-10 uur), gevolgd door Iwein Segers (10-13 uur). Stijn Meuris (13-15 uur) neemt de namiddag voor zijn rekening, waarna Tim Van Aelst van 18 tot 19 uur plaatsneemt achter de microfoon. Cedric Maes zet als eerste de vrijdagavond in (19-20 uur), tot Ruben Block de micro overneemt in november. Onder de noemer “Free Willy” sluit de zender af met een blok voor jong talent met onder andere live-sessies.

Voorlopig zijn er enkel op vrijdag programma’s met presentatoren te horen op Willy. Voor de rest is er non-stop muziek en podcasts. De programmadirectie bekijkt hoe de programmatie later verder kan aangevuld worden.

Willy is als louter digitale zender te beluisteren via de website willy.radio, DAB+, het nieuwe Radioplayer-platform en via smartspeakers.