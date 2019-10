Beci brengt 19 bedrijven samen rond versnelling ecologische transitie in Brussel

Beci heeft negentien economische actoren samengebracht om voor een versnelling te zorgen in de ecologische transitie in de hoofdstad, bericht L’Echo vrijdag. De Brusselse werkgeversorganisatie lanceert het initiatief “City Climate Challenge 303030”, dat dertig samenwerkingsprojecten wil opzetten om bij te dragen aan een CO2-reductie van 30 procent tegen 2030 in het Brussels gewest.

De oproep van Beci is tot dusver al positief beantwoord door economische actoren als AG Real Estate, de Brusselse bouwconfederatie, Edenred, Engie, Europcar, Febiac, ING, Interparking, Sibelga, de NMBS, Sodexo, Solvay, Total, Tractebel, Veolia of nog Vinci Facilities. De organisatie wil nog anderen inspireren.

Om haar doelstellingen te kunnen bereiken zal Beci steunen op gespecialiseerde initiatieven/bedrijven zoals CO2Logic of denktank Dreamocracy. Het opzet is een systematische en professionele visie te ontwikkelen, waarbij elk project kan becijferen en selecteren wat de impact is of de termijn om de doelstelling te bereiken. “Het is duidelijk dat er onderweg spanningen zullen opduiken”, erkent Beci-topman Olivier Willocx. “We hebben geen andere keuze dan vandaag vooruit te gaan.”