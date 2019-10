Ook Youri Tielemans moet niet mee naar Kazachstan: uitblinker wordt voor de tweede keer vader

Youri Tielemans reist niet mee met de Rode Duivels naar Kazachstan. De Leicester-speler kan elk moment vader worden en kreeg de toestemming om de selectie te verlaten. Hij is al de tweede Rode Duivel in dat geval, na Simon Mignolet die intussen voor het eerst vader werd.

Voor de 22-jarige Tielemans is het al de tweede keer dat hij papa wordt. Dochtertje Melina is intussen twee jaar oud en krijgt er dus een broer of zusje bij.

Ook Leander Dendoncker en Romelu Lukaku reizen wegens kwaaltjes niet naar Kazachstan. Roberto Martinez maakte al bekend dat Thomas Meunier en Dennis Praet zeker zullen starten zondag. Ze zaten gisteren niet op de bank.