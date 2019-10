‘War of the Wags’ gaat voort: “Discussiëren met Coleen is even zinvol als discussiëren met een duif”

Yep, het is nog steeds oorlog tussen Coleen Rooney en Rebekah Vardy, WAG’s van enerzijds Wayne Rooney en Jamie Vardy. Mevrouw Rooney beschuldigt mevrouw Vardy ervan details van haar privéleven te delen met The Sun. Onzin, volgens mevrouw Vardy die in een interview met The Daily Mail discussiëren met Coleen als even zinvol bestempelt dan discussiëren met een duif. Roekoekoe, roekoekoe.

Mevrouw Rooney vroeg zich al enige tijd af hoe het toch kwam dat The Sun over saillante details uit haar privéleven kon beschikken terwijl die enkel via Instagram met enkele happy few werden gedeeld. De wederhelft van olijke Wayne verdacht haar goede vriendin Rebekah Vardy, Becky voor de vriendinnen, ervan de bron te zijn en zette een valstrik uit. Ze postte valse informatie die enkel voor mevrouw Vardy bestemd was. En ja hoor, prompt verscheen het Fake News in The Sun. Waarop mevrouw Rooney haar verontwaardiging wereldkundig maakte.

Een van de fake berichten. Foto: the sun

Tot grote ontstentenis van mevrouw Vardy die, op vakantie in Dubai en hoogzwanger, alle registers opentrok. “Deze stress kan ik niet aan. Ik ben hoogzwanger. De hele wereld haat me.”

Beiden hebben intussen contact gehad. “Ik zei: “Coleen, wat heb je gedaan?!”, refereert Rebekah Vardy naar hun telefoongesprek. “Waarop zij antwoordde dat ze me niet met de vinger wees. Maar je hebt me wel publiekelijk te schande gemaakt. De hele wereld haat me nu, zei ik.”

Of er een discussie is geweest, wilde The Daily Mail weten. “Dat zou zijn alsof je met een duif argumenteert. Ik kan wel zeggen dat ik recht in mijn schoenen sta en gelijk heb maar die duif sch… nog altijd in je haar.”

Coleen Rooney Foto: Photo News

Becky Vardy wil haar verhaal doen. “Want doe ik het niet, dan denkt iedereen dat ik schuldig ben. Heel dit verhaal is aan het escaleren. Ik wilde eerst niet reageren maar het wordt extreem. Er is gezegd dat ik moet sterven, dat mijn kinderen moeten sterven, dat mijn ongeboren kind moet sterven. Dit is onaanvaardbaar. Ik ben een harde maar dit doet me huilen. Ik kan niet onder woorden brengen hoe hard dit aankomt.”

Mevrouw Vardy pleit ook onschuldig. “Er zijn meerdere mensen die over mijn Instagram-login beschikken en dus Coleen’s Instagram konden volgen. Dan heb ik het over een pr- en reclamebureau met wie ik samenwerk. Ik ben heus niet de enige die dat doet en heb nooit bij de gevolgen stilgestaan. Ik heb alvast een expert in forensische cyberveiligheid (sic) in gehuurd om mijn onschuld aan te tonen. Mijn juridische adviseurs hebben aan Coleen ook gevraagd om bewijs te leveren van mijn schuld maar tot dusver heb ik nog niets gehoord.”