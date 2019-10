Ruzie tussen Britse WAG’s blijft duren: “Ruziemaken met haar, dat is hetzelfde als ruzie maken met een duif”

Een nieuwe dag, een nieuwe episode in de War of the WAGs. De vrouwen van voetbalvedetten Wayne Rooney en Jamie Vardy lusten elkaar rauw. Rebekah Vardy wordt ervan beschuldigd het privéleven van Coleen Rooney te hebben gelekt. Haar reactie; “met Coleen ruziemaken is even nutteloos als ruziemaken met een duif.”

De soap startte wanneer Coleen haar privéleven steeds te grabbel gegooid zag worden in de Britse tabloids. Bizar aangezien de voetballersvrouw een privaat instagramaccount onderhield. Iemand moest dus stelselmatig haar informatie lekken aan journalisten die er maar al te graag op in gingen.

Wayne Rooney en zijn vrouw Coleen Rooney Foto: AP

En dat deze voetballersvrouw ook nog twee IQ punten bleek te hebben, bewees ze door een list uit te denken. Ze verwijderde iedereen van haar instagramaccount, behalve één, haar bff, Rebekah. Vervolgens postte ze enkele valse verhalen die hun weg uiteraard naar de tabloids vonden. Zo zou ze een genetisch gemodificeerde zwangerschap doorlopen, liep haar kelder onder water en zou ze haar TV-carrière hervatten.

Afgelopen week onthulde Coleen haar listig plan en wees ze ineens Rebekah aan als de mol in haar sociale kring. Die reageert nu.

“Ik dacht dat ze mijn vriendin was maar ze heeft me volledig buitengesloten. Ruziemaken heeft echt geen zin. Ruziemaken met haar dat is zoals ruziemaken met een duif. Je kan wel zeggen dat de duif verkeerd is en dat je juist bent, en toch eindig je met duivenstront in het haar.”

In Brexit-tijden smullen de Britten van deze

Jamie Vardy en Rebekah Foto: REUTERS

smeuïge vete. Sinds de bom eerder deze week barstte heeft de 7 maanden zwangere Rebekah zowat heel Groot-Brittannië en nog verder over zich gekregen. Ze heeft een technologie-expert onder de arm genomen om te bewijzen dat ze niet verantwoordelijk is voor het lek. Ze vreest dat andere toegang hebben tot haar instagramaccount.

“Ik heb Coleen altijd gesteund. Ik begrijp niet dat ze me zo zonder enige waarschuwing onder de bus gooit. Een telefoontje om uit te zoeken wat er aan de hand was, had handig geweest. We zijn allebei al slachtoffer geweest van verhalen die in de media verschenen. Maar dat maakt dit echt niet oké.”

