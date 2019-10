Circuleert er te veel drugs op de Gentse scholen? “Er is een probleem”

Gent - “Als je hoort hoeveel acties scholen nemen, dan denk ik dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er een probleem is”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). Het Gentse stadsbestuur werkt aan een nieuwe aanpak van de drugsproblematiek. Daarin neemt het drugs op de middelbare school in het vizier.

“Het drugsgebruik bij leerlingen is niet van die orde dat het groot alarm is. Maar als je hoort hoeveel acties scholen nemen, dan denk ik dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het wel een probleem is. En dat we het ernstig nemen.”

Speciaal aanspreekpunt

Dat zei onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) woensdag in een commissie van de gemeenteraad. De Stad werkt aan een nieuw drugsbeleidsplan en daarin wordt een luik opgenomen over de aanpak op middelbare scholen. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Elke Sleurs (N-VA).

“Voor ons is dit een heel belangrijk thema”, zei Decruynaere. “Het spreekt voor zich dat alle scholen een totaalverbod

op illegale middelen nastreven met een sanctie- en preventiebeleid. Ze worden daarin ondersteund door het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips. Scholen die worden geconfronteerd met dealen of zwaar drugsgebruik, kunnen terecht bij een speciaal aanspreekpunt van de Gentse politie.”

Fouilleren

Het drugsbeleid verschilt van school tot school. In het stedelijk onderwijs is vorig schooljaar extra gewerkt op preventie en begeleiding van leerlingen. De sancties variëren van een uitsluiting uit de les tot een schorsing. Cijfers over het aantal incidenten zijn er niet.

Directeurs juichen het ini­tia­tief toe. Volgens hen zijn drugs op elke school aanwezig. “Het probleem is niet groter dan vroeger”, zegt een anonieme bron. “Er wordt meer aan preventie gedaan, maar toch is het niet altijd makkelijk om binnen de huidige wetgeving op te treden. Als een jongere drugs gebruikt of dealt, hangen daar niet altijd veel consequenties aan vast. Het is soms moeilijk om aan te tonen dat ­iemand onder invloed is. We mogen niet fouilleren. Dealers worden buiten de school wel opgepakt maar snel weer vrijgelaten. Dat werkt een gevoel van straffeloosheid in de hand.”

Preventie, geen repressie

Een beleid op stads­niveau met nadruk op preventie heeft zijn nut, zeggen experts. “Er gaan momenteel te veel middelen naar repressie, ook al is bewezen dat het minder goed werkt”, zegt Kelly Cathelijn van het verslavingscentrum De Sleutel.

“De beste manier om de problematiek te bestrijden is preventie. Niet door een ex-verslaafde op school zijn verhaal te laten vertellen, wel door een goede band te creëren tussen leerkracht en leerlingen.”