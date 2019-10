Bestuurster veroorzaakt urenlange chaos op kruispunt door een wel heel bizarre parkeerplaats te kiezen

Een Oekraïense vrouw koos een nogal ongelukkig parkeerplekje op een druk kruispunt in Odessa en veroorzaakte urenlang verkeerschaos. Omstanders, trambestuurders en passagiers gooiden verschillende keren hun spierkracht in de strijd, tot een van hen een lumineuze inval kreeg om het probleem definitief op te lossen. De identiteit van de vrouw is volgens lokale media bekend bij de politie. Ze zal een fikse boete in de brievenbus krijgen.