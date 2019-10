Sam Gooris leert iconische danspasjes aan Kelly’s danspartner, maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt

Kelly Pfaff geeft al weken het beste van zichzelf op de dansvloer van ‘Dancing with the Stars’, en krijgt als beloning een verrassing van formaat. Haar danspartner Andrei wil in hun volgend optreden de iconische danspasje van manlief Sam Gooris steken, maar daarvoor heeft hij zelf enkele lessen nodig van de goedlachse zanger himself. En hoewel Sam lesgeeft in zijn beste Engels, blijkt dat zijn beroemde dansmoves zelfs voor een professionele danser niet zo makkelijk zijn.