Drie jaar geleden was het spelletje met die monsters nog een hype. Nu is Pokémon go de hobby van miljoenen mensen over de hele ­wereld. Jaren heb ik mij ervoor geschaamd – stiekem beestjes ­vangend op de bus. Maar dat is bij deze voorbij: ja, ik speel met Pokémon en ik vind dat geweldig.