Man huurt loodgieter in, maar krijgt bijzonder beeld te zien op beveiligingscamera’s: stoeipartij met de vrouw van zijn beste vriend

Een familie in Engeland is stevig geschrokken na hun reisje naar Turkije. Tijdens de reis hadden ze een loodgieter ingehuurd maar die had zich vooral gestort op een andere blondine. De familie kon alles herbekijken via de beveiligingscamera’s.

Mike Wilson (42) moest eigenlijk in de badkamer van de familie Williams enkele werken uitvoeren. In de plaats daarvan gebruikte hij de zetel om met zijn minnares af te spreken. De loodgieter die op de factuur nog eens goed doorrekende had niet door dat er een klein cameraatje verstopt zat in de living. Zijn truck buiten is goed zichtbaar en ook de blondine die komt aangereden.

Twee uur lang blijft het koppel binnen. Wat de twee uitspoken is goed te horen op de camerabeelden die ook geluid opnamen.

Op de koop toe herkende de familie Williams de blondine, het bleek de vrouw te zijn van een vriend. Michael Williams stuurde prompt een bericht naar zijn vriend. “Sorry kameraad, maar je moet hier eens naar kijken. Uw vrouw heeft seks gehad met Mike Wilson in mijn huis.”

De familie was zo ontzet dat ze de sofa waarop de twee hun passie botvierden, hebben weggegeven. “Dat ze dit doen in een huis waar ook kinderen wonen. We konden hen niet laner op de zetel laten”, klinkt het bij de familie. Ze besloten de rekening van de loodgieter ook niet te betalen. Er is een politieonderzoek gestart, de loodgieter wordt er van beschuldigd bier te hebben gestolen uit het huis.

