Trump sneert naar vader en zoon Biden tijdens verkiezingsrally: “Een goede vicepresident omdat hij Obama’s kont kuste”

Donald Trump hield donderdag een massaal bijgewoonde verkiezingsrally in de Amerikaanse staat Minnesota. De huidige bewoner van het Witte Huis maakte van de gelegenheid gebruik om Joe Biden en zijn zoon Hunter op de korrel te nemen. Daarbij schuwde Trump het harde woordgebruik niet om de Bidens in hun hemd te zetten. “Hunter, u bent een loser”, klonk het over Biden’s zoon. Maar de presidentskandidaat voor de democraten deelde ook in de klappen. En Trump heeft zo zijn eigen theorie om te verklaren waarom Biden als een goede vicepresident van Obama werd gezien.