Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Abiy Ahmed (en niet naar Greta Thunberg)

Ethiopisch premier Abiy Ahmed (43) heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, die vrijdag werd uitgereikt in het Noorse Oslo.

Ahmed is sinds 2018 premier van Ethiopië. En wordt vooral gelauwerd vanwege zijn bemiddelingen. Hij is er onder andere al in geslaagd om het conflict met buurland Eritrea te beëindigen. In eigen land is hij een voorvechter voor vrouwenrechten en slaagde hij erin om vrede te sluiten met enkele oppositiegroepen.

Het kabinet van Abiy Ahmed bestaat voor de helft uit vrouwen. Volgens Abiy zijn vrouwen minder corrupt dan mannen. Ter gelegenheid van de benoeming van Sahle-Work Zewde als president op voorspraak van Abiy, twitterde zijn stafchef: “In een patriarchale samenleving als de onze vormt de benoeming van een vrouwelijk staatshoofd niet alleen de maatstaf voor de toekomst, maar wordt het ook normaal dat vrouwen besluitvormers in het publieke domein zijn.” Op Abiys voordracht heeft het land sinds 1 november 2018 ook voor het eerst een vrouw als opperrechter. Het parlement benoemde Meaza Ashenafi unaniem tot voorzitter van het hooggerechtshof.

Abiy werd vooraf ook al als favoriet genoemd. Greta Thunberg was ook grote kanshebber, voor haar strijd voor het klimaat. Maar ze won de prijs dus niet.