Het manusje-van-alles (en iedereen): hoe politici misbruik maken van parlementaire medewerkers

De ene babysit op de kinderen van een ­politicus, de andere schrijft programmateksten voor de partij. Een sluitend contract is er niet, een heldere taakomschrijving evenmin. ­Nochtans worden parlementaire medewerkers betaald door de overheid, met uw belastinggeld. Politici en partijen zien het gebeuren, maar grijpen niet in. Meer nog: steeds weer zoeken ze de schemerzone van het toelaatbare op. “Er is dringend nood aan regels”, klinkt het overal.