Spaans reisconcern Wamos neemt Neckermann-winkels over: 200 ontslagen werknemers kunnen weer aan de slag

Het Spaanse reisconcern Wamos neemt in ons land 62 winkels van het failliete Thomas Cook en Neckermann over. Wamos – bij ons eerder onbekend – is vandaag in Spanje, Portugal en enkele Latijns-Amerikaanse landen al een grote speler. De groep is bovendien over de hele wereld op overnamepad om fors te groeien.

Details over de overname worden pas vrijdag in de late middag bekendgemaakt. Wel al zeker is dat 62 reiswinkels van Thomas Cook en Neckermann verspreid over het hele land mogelijk volgende week alweer de deuren openen, en dat onder de naam Neckermann. Die naam – die volgens de vereniging van Belgische reisorganisatoren al “40 jaar synoniem staat voor kwaliteit” – kwam immers het minst gehavend uit het faillissement van de internationale Thomas Cook-groep.

Werknemers weer aan de slag

150 reisagenten die in die kantoren werkten, houden hun job. Daarnaast wordt ook een groot deel van het management en verschillende experten weer aan boord gehesen, zodat in totaal zo’n 200 mensen opnieuw aan de slag kunnen. In totaal werkten er meer dan 500 mensen voor Thomas Cook België. “Dat betekent dat nog steeds zo’n 300 mensen op zoek moeten naar een andere job, wat een pijnlijke vaststelling is omdat Thomas Cook België een gezond bedrijf was dat totaal niet failliet had moeten gaan”, zegt Katrien Degryse van de socialistische bediendenvakbond BBTK.

LEES OOK. Thomas Cook België perkte nog snel aansprakelijkheid van toplui in

Overnemer Wamos zegt via de overname “de toekomst te verzekeren van een zeer aantrekkelijke en toonaangevende reisdistributiegroep in België”, aldus Eduardo Montes, de voorzitter van de Wamos Group. Zijn Spaanse reisconcern – opererend vanuit Madrid – is in België eerder onbekend. In Spanje, Portugal en ook in verschillende Latijns-Amerikaanse landen is het bekend via de reismerken Nautalia Viajes, Top Atlántico en Geo Star.

Foto: put

De Belgische Neckermann-winkels worden volgens Montes ondergebracht bij Nautalia Viajes, het bekendste merk van de Wamos-groep. Die heeft ook een eigen luchtvaartmaatschappij Vamos Air, waarmee trouwens in Groot-Brittannië de voorbije weken heel wat gestrande Thomas Cook-klanten weer naar huis werden gebracht.

Goed nieuws voor Spaanse reissector

De overname is niet alleen goed nieuws voor de Belgische personeelsleden die weer aan de slag kunnen. Het is ook goed nieuws voor de Spaanse reis- en hotelsector, die donkere tijden vreesde door het in elkaar klappen van het machtige Thomas Cook.

Juan Molas, de voorzitter van de Spaanse reissector, vroeg twee weken geleden de Spaanse regering om hulp, wegens het risico dat zo’n 500 Spaanse hotels failliet konden gaan door het Thomas Cook-faillissement.

Dat de Spaanse Wamos-groep interesse toonde in een Belgische reisorganisator is dixit specialisten niet verrassend, omdat bij Belgen Spanje al jarenlang de belangrijkste reisbestemming is. Nog volgens analisten was het ook te verwachten dat Wamos – dat in Spanje en Portugal zo’n 2.300 mensen tewerkstelt – een graantje wilde meepikken van het Thomas Cook-faillissement.

Voorzitter Eduardo Montes maakte er deze zomer in interviews geen geheim van dat hij op overnamepad was. Daarbij moet het bedrijf – deels in handen van het niet geheel onbesproken beleggingsfonds Springwater Capital – binnen de 4 jaar dubbel zo groot worden. Het bedrijf draait een jaarlijkse omzet van 1,3 miljard euro.

Welke reizen?

Vraag is nu vooral welke reizen straks in de overgenomen Thomas Cook- en Neckermann-winkels kunnen worden geboekt. Volgens de vakbonden gaat het al zeker om Expedia-reizen en de wat luxueuzere Pegase-reizen. Ze sluiten bovendien niet uit dat klanten er straks ook reizen van voormalig concurrent TUI kunnen boeken. Vermoedelijk zal de Wamos-groep ook het Spaanse reisaanbod van Nautalia Viajes openstellen voor Belgische reizigers.