Rusthuis halveert aantal slaappillen: “Nu trippelen de bejaarden hier fier rond”

Gent - Drie jaar geleden slikte zo’n zestig procent van de rusthuisbewoners in De Vijvers in Ledeberg antidepressiva of slaappillen. Nu is dat maar de helft meer. Met spectaculaire gevolgen: “Een dame die de hele dag sliep, trippelt nu fier rond met haar rollator in het rusthuis.”

“De 92-jarige Suzanne lag jarenlang de ganse dag in bed en kon zich niet zelfstandig wassen of naar het toilet gaan”, zegt psychologe Celine Scheire. “Vandaag trippelt ze fier rond met haar rollator in het rusthuis, en doet ze zelfs museumbezoekjes met de taxi.”

Woon-zorgcentrum De Vijvers in Ledeberg besliste drie jaar geleden om slaappillen en antidepressiva zo veel mogelijk te weren. Met spectaculaire resultaten. Nog zo’n 30 procent slikt zogenaamde psychofarmaca. Dat is de helft van drie jaar geleden. “Sommige mensen die bedlegerig waren, bleken zonder pillen plots wel te kunnen stappen”, zegt Scheire. “Anderen konden zich minder goed aanpassen. Als de negatieve effecten te groot waren, bouwden we terug op.”

Zwempartij

Bij het binnenkomen in het rusthuis nemen heel wat bewoners al een uitgebreide medicijnencocktail. “Veel mensen sukkelen met een depressie of slaapproblemen als ze het thuis niet meer redden”, aldus Scheire. “Nu bekijken we samen met de huisarts bij elke nieuwe bewoner de mogelijkheden tot afbouw. Dat loopt vlot. Alleen het terugdringen van antipsychotica blijkt moeilijker.”

De pillen worden ingeruild voor activiteiten op maat zoals zwempartijtjes of een museumbezoek.

De Vijvers haalde de mosterd bij rusthuis Leiehome in Drongen. Daar werd in 2013 al de strijd tegen psychofarmaca gestart. “Ook Heiveld in Sint-Amandsberg doet mee”, antwoordde schepen Rudy Coddens (SP.A) op een vraag van Anita De Winter (Groen). “Er wordt ook een project opgestart in Zuiderlicht in Mariakerke.”