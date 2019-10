Vader Meesseman reageert nadat zijn dochter geschiedenis schrijft: “Zelfs als we thuis pingpong spelen, wil Emma winnen”

Ongelooflijk. In de VS is de Vlaamse basketbalster Emma Meesseman (26) uitgeroepen tot ‘Most Valuable Player’ van het seizoen. Donderdagnacht won Meesseman met de Washington Mystics de WNBA-titel. Haar moeder beleefde het vanop de eerste rij, vader is thuisgebleven in Ieper. “Ik had dit voorspeld. Emma vecht tot ze wint. Ze doet alles voor haar sport. Ze heeft zelfs geen vriend.”