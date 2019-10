Waarom de Rode Duivels niet naar Bakoe willen en met heel hun hart voor Italië supporteren

Hoera, de Rode Duivels gaan naar het EK! Rest de vraag waar ze zullen spelen. Het horrorscenario zijn twee matchen in Bakoe, Azerbeidzjan, en om dat te vermijden moeten ze nu volle bak voor Italië supporteren. Maar wat zijn dan de topscenario’s? Amsterdam is vlakbij, maar dan moeten we er in de groepsfase wel al een ‘Derby der Lage Landen’ bijnemen. Een round-up.