Bij de zware brand afgelopen weekend in de Poekelaan in Beveren-Leie verloor Wim Callens (49) niet enkel zijn huis, maar ook een grote collectie oorlogsboeken en dvd’s. Vooral zijn boeken zou Wim graag opnieuw verzamelen. “Ik ben er erg aan gehecht.”

Wim Callens was zaterdagnacht met zijn vriendin Kathy Defrenne naar een schlagerfestival in Deerlijk gegaan toen de politie plots aan haar huis in Sint-Baafs-Vijve stond. “We lagen nog maar net in bed ...