Verjaring veegt laatste aanklachten tegen ex-politiebaas luchtsteundienst van tafel

De ex-baas van de politieheli’s is over de ganse lijn vrijgesproken Foto: Kms

Brussel - Voormalig baas van de luchtsteundienst van de federale politie Herman Perdu en drie van zijn ondergeschikten zijn nu over de ganse lijn vrijgesproken voor alle aanklachten waarvoor er sinds 2010 een onderzoek tegen hen liep. De correctionele rechtbank heeft vrijdag de verjaring uitgesproken voor de vermeende valsheden in geschriften, die nog in het dossier overbleven. Voor de klachten wegens corruptie en belaging sprak de rechtbank de vrijspraak uit omdat ze niet bewezen zijn.

De bal ging in 2010 aan het rollen toen klokkenluiders gewag maakten van gesjoemel met o.m. de aankoop van een vluchtsimulator voor de piloten van de politiehelikopters. “Perdu heeft daar smeergeld voor gekregen, want hij wist dat die toestellen niet voldeden en toch drukte hij de aankoop door”, klonk het. Dat kon het onderzoek volgens de rechtbank echter niet bewijzen, in die mate dat het openbaar ministerie het zelfs niet ter sprake bracht. Ook de bewering dat Perdu de politieheli’s voor privé doeleinden zou gebruikt hebben, werd nooit hard gemaakt. Idem voor de belaging van een van de klokkenluiders.

Er bleef nog slechts de schriftvervalsing over, namelijk het vervroegd inschrijven van facturen voor wisselstukken van de politieheli’s. Perdu heeft altijd verklaard dat hij dit gedaan had om zijn dienst draaiende te houden. En daar lijkt het gerecht het ook mee eens te zijn. Van persoonlijke verrijking is nergens in het onderzoek een spoor teruggevonden. En voor deze feiten is dus ook de verjaring ingetreden. Vandaar de vrijspraak.