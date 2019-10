Geen job voor arachnofoben: tientallen dodelijke spinnen breken met een beetje hulp uit hun cocon

Dierenverzorger in een Australische zoo is geen job voor mensen die last hebben van arachnofobie, dat bewijzen bovenstaande beelden die de wereld rondgaan. Daarin is te zien hoe een medewerker van het ‘Australian Reptile Park’ plots het gezelschap krijgt van tientallen dodelijke Australische trechterspinnen als hij hun eierzak - moedwillig - openbreekt.