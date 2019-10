Voedselagentschap haalt laurierblaadjes uit verkoop

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) haalt laurierblaadjes van het merk Annam uit de rekken en roept ze terug. De norm voor PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), die kankerverwekkend zijn, zou overschreden zijn.

Meer concreet gaat het om laurierblaadjes van Annam met vervaldatum 10 oktober 2020. Ze hebben lotnummer “VK 18/081 batch No 1841”, barcodenummer “8904064662551” en wegen 50 gram. Ze werden verkocht in winkel City Express in Schaarbeek, Sarawana Bhavan in Sint-Gillis en Shyamfood Minimarkt in Wilrijk.

Het FAVV vraagt om het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Wie meer informatie wil, kan terecht bij het meldpunt voor de consument op het nummer 0800/13.550 of e-mailadres meldpunt@favv.be.