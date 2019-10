Toerisme-expert ziet toch nog toekomst voor pakketreizen in Vlaanderen: “Anders zou die Spaanse groep Thomas Cook-winkels niet overnemen”

“Er is wellicht in Vlaanderen toch nog een toekomst voor het verdienmodel om pakketreizen te verkopen via een loket”, zegt Jan van der Borg, professor Toerisme aan de KU Leuven en aan de universiteit van Venetië, aan Belga. “Anders zou de Spaanse groep Wamos niet bereid zijn om zo’n zestigtal winkels alsnog over te nemen.”

Over het algemeen stelt van der Borg vast dat totaalpakketreizen verkopen, zoals het failliete Thomas Cook deed, een handelsactiviteit van het verleden is, een voorbijgestreefd verdienmodel. “Wie jonger is dan 40 jaar gaat gewoon online en boekt tegenwoordig alles zelf. Tenminste dat zie je toch in vele Europese landen van Nederland en Duitsland tot in Italië, maar raar genoeg stel ik ook bij mijn Vlaamse studenten vast dat zij op het einde van de rit toch nog graag een beroep willen doen op een reisbureau en daar de trip gaan boeken.”

Een echte reden ziet van der Borg er niet voor. “Wellicht voor een stuk traditie die jongeren overnemen van hun ouders die ook destijds steevast naar een winkel zijn getrokken om een reis te boeken”, denkt van der Borg. “Misschien ligt het ook aan het feit dat de participatie aan het internationale toerisme hier wat later is gekomen dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, Nederland of Duitsland. Je ziet ook in andere sectoren zoals de banken en de verzekeringen dat het inkrimpen van het lokettennetwerk in Vlaanderen wat trager verloopt dan in andere Europese landen.”

En ten slotte lijkt ook de goede reputatie van Thomas Cook en Neckermann, sinds vele jaren een icoon van de toeristische branche, mee te spelen. “Blijkbaar zien de Spanjaarden er een opportuniteit in en verwachten ze mits een goed management van de winkels, op relatief korte termijn winst te kunnen maken. Voor de werknemers van het failliete Thomas Cook die zo hun job gespaard zien, is dat alvast een prima zaak”, besluit toerisme-expert van der Borg.