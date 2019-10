Grote verkeershinder tot voorjaar in Hasselt

Hasselt - Vanaf eind oktober tot het voorjaar zal er grote verkeershinder zijn op de Hasseltse Grote Ring. Het Agentschap Wegen en Verkeer start eind volgende week met de eerste voorbereidende werken voor de vernieuwing van een gedeelte van de Herkenrodesingel (R71). De binnensingel krijgt er over een lengte van 1,1 km een extra rijstrook. Heel wat openbare werken in de omgeving zouden zo klaar moeten zijn voor de opening van de Hasseltse Blauwe Boulevard in 2020.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil op de Herkenrodesingel twee knelpunten op korte afstand van elkaar aanpakken. Enerzijds is er de veiligheid bij het oprijden van de binnensingel aan de kant van de Slachthuiskaai. Anderzijds is er de doorstroming vanop de Herkenrodesingel aan de verkeerslichten richting de Kempische Steenweg, vlak na de brug over het kanaal. De vernieuwing moet voor een vlottere en veiligere ontsluiting van de omgeving Blauwe Boulevard zorgen.

Vanaf 16 oktober starten de eerste voorbereidende werken, die buiten de spitsuren en ‘s nachts worden uitgevoerd en die voor aanzienlijke verkeershinder zullen zorgen. Het verkeer op de Grote Ring rijdt vanaf dan tot maart 2020 over twee versmalde rijstroken in elke rijrichting. De op- en afrit van de binnensingel blijft steeds beschikbaar in deze fase, maar de fietstunnel onder de Grote Ring zal niet toegankelijk zijn. Fietsers moeten een omleiding onder de brug van de Slachthuiskaai volgen.

De komende maanden zijn er nog verschillende openbare werken in uitvoering in de omgeving, zowel door de Stad Hasselt als het Agentschap Wegen en Verkeer. Naast de aanpak van de Herkenrodesingel (R71) zal ook de Kleine Ring (R70) ter hoogte van de Kanaalkom worden vernieuwd, als verbinding tussen de nieuwe ondergrondse parking en de binnenstad. Ook de Gelatineboulevard wordt in gereedheid gebracht.