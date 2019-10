Drugskoerier die invaliditeitsuitkering inde vrijuit voor fraude

Ingelmunster - Een 40-jarige man uit Ingelmunster is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor uitkeringsfraude. De man inde 17.000 euro aan invaliditeitsuitkeringen terwijl hij zijn brood verdiende als drugskoerier. Het openbaar ministerie had tien maanden cel gevorderd.

Khalid Z. maakte samen met twee kompanen deel uit van een bende die grote hoeveelheden cannabis van Marokko naar Nederland smokkelde. Het trio importeerde zelf 930 kilogram van de drugs richting Kortrijk en Bergen-Op-Zoom. In maart vorig jaar werden ze hiervoor veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan 37 maanden effectief. Intussen was aan het licht gekomen dat Khalid Z. een invaliditeitsuitkering inde terwijl hij drugs transporteerde. De man kreeg financiële steun sinds zijn oogzenuw geraakt werd bij een verkeersongeval. “Maar als drugskoerier maalde hij op 49 weken tijd 65.500 kilometer af”, verduidelijkte de arbeidsauditeur. “Als hij daartoe in staat was, kon hij evengoed arbeid verrichten en had hij uiteraard geen recht op een uitkering”.

“Volste recht om te zwijgen”

De verdediging drong evenwel aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt kan toch moeilijk verweten worden dat hij geen misdrijf wou opbiechten aan de arbeidsgeneesheer”, stelde advocaat Serge Defrenne. Volgens de auditeur kon Z. ook een inkomen aangeven zonder dieper in te gaan op de herkomst. Maar de strafrechter was vrijdag een andere mening toegedaan en sprak Khalid Z. vrij. “De beklaagde had het volste recht om te zwijgen over zijn illegale bijverdienste. Melden dat hij verdiensten had uit een activiteit zou noodzakelijk met zich mee hebben gebracht dat de beklaagde uitleg had moeten geven over zijn drugshandel. En een verdachte kan nooit gedwongen worden om zichzelf van een misdrijf te beschuldigen. Eerbiediging van het zwijgrecht maakt deel uit van de eerlijke behandeling van de zaak.”

Het openbaar ministerie had tijdens de pleidooien de terugbetaling gevraagd van 17.000 euro aan onterecht ontvangen gelden. Maar door de vrijspraak mag Z. dit geld houden. Voorlopig althans, want het bedrag kan nog via een andere procedure worden teruggevorderd.