Vooral Vlaanderen getroffen: 28 van de 29 door overnemer gesloten Thomas Cook-filialen liggen in Vlaanderen

Het Spaanse Wamos sluit vooral in Vlaanderen reiswinkels van Thomas Cook/Neckermann. Dat bevestigt de directie aan Belga. De overnemer kondigde een doorstart aan voor 62 van de 91 filialen. Van de 29 gesloten filialen liggen er 28 in Vlaanderen. Wamos zal de overblijvende winkels uitbaten onder de naam Neckermann.

De Belgische directie bevestigt dat de Spaanse overnemer vooral in het Vlaamse winkelnetwerk zal knippen. “Er zijn dan ook een pak meer shops in Vlaanderen, vaak landelijker gelegen”, zegt een verantwoordelijke. In Wallonië wordt één reiswinkel gesloten: in Eupen. Brussel wordt gespaard.

Thomas Cook Retail België stelde meer dan 500 mensen tewerk, van wie zowat 150 in Brussel en Wallonië. Daarvan kunnen bijna 200 personeelsleden een doorstart maken dankzij een akkoord dat de Spaanse Wamos Group donderdagnacht sloot met de Belgische curatoren. De jobs zullen vooral in Vlaanderen verdwijnen, blijkt uit de lijst met gesloten filialen.

LEES OOK. Spaans reisconcern Wamos neemt Neckermann-winkels over: 200 ontslagen werknemers kunnen weer aan de slag

Ook bij Brussels Airlines wordt de doorstart van een zestigtal Thomas Cook-/Neckermann-reiswinkels onder Spaanse vleugels met argusogen gevolgd. Het is te vroeg om te zeggen welke gevolgen de doorstart voor Brussels Airlines zal hebben, maar “we staan open voor partnerschappen”, luidt het vrijdag bij de luchtvaartmaatschappij.

Het dossier is belangrijk voor Brussels Airlines, omdat zij het overgrote deel van de vroegere Thomas Cook-reizigers naar hun vakantiebestemming en terug naar huis vloog. Die toeristen waren naar verluidt goed voor zowat 800.000 zitjes per jaar. Het is nog niet duidelijk of Wamos ook op Brussels Airlines zal rekenen voor de nieuwe klanten. Er was vrijdagnamiddag nog geen contact geweest tussen de partijen.

Brussels Airlines benadrukt alvast dat het op de vrijetijdsmarkt actief blijft. “We blijven de Belgische vakantieganger bedienen, dus we staan open voor partnerschappen”, luidt het.

Sunweb

De maatschappij heeft de voorbije weken de ontwikkelingen bij Thomas Cook niet afgewacht om vervanging te zoeken voor de weggevallen reizigers. Zo werd intussen een akkoord bereikt met touroperator Sunweb om de bestaande samenwerking uit te breiden. Daarmee kan al een deel van het verlies van de Thomas Cook-klanten gecompenseerd worden.

Het faillissement van Thomas Cook in België bemoeilijkte ook de reorganisatie-oefening die bij Brussels Airlines bezig is. Het resultaat en de gevolgen van die oefening, “Reboot”, zouden in november bekend moeten zijn. De maatschappij hoopt er haar winstmarge de komende jaren mee te kunnen opkrikken naar 8 procent.