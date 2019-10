Houdt de befaamde muur van Trump migranten tegen? Meisje (8) beklimt replica in iets meer dan een minuut

De befaamde grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico is een van de stokpaardjes van Trump en was een van de speerpunten van zijn campagne in 2016. Intussen is de bouw van de muur gestart, maar is het controversiële initiatief waterdicht om (illegale) migranten buiten te houden? Een achtjarige meisje bewees deze week dat de muur geen hindernis hoeft te zijn voor mensen met een beetje wils- en spierkracht.