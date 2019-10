Cipier op brugpensioen wil opnieuw aan de slag om personeelstekort op te vangen, maar mag niet

Bezint eer je op brugpensioen vertrekt. Cipier op brugpensioen Bettina Monsaert (58) uit Sint-Truiden wil na een half jaar terug aan het werk. “Omdat ik me verveel maar ook omdat ik het personeelstekort dat mijn collega’s ondergaan niet langer kan aanzien”. Na een hoop brieven naar een aantal gevangenisinstanties is het verdict bijzonder hard: “Terugkeren kan niet volgens de wet”.

Cipier Bettina Monsaert had er een behoorlijk mooie carrière opzitten. “Ik werkte in de gevangenissen van Antwerpen, Tongeren, Hasselt en Leuven-Hulp om dan kwartierchef te worden, opnieuw in Antwerpen ...