Amerikaanse ambassadeur bij EU gaat toch getuigen tegen Donald Trump

De Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, gaat volgende week dan toch getuigen in het impeachment-onderzoek naar president Donald Trump. Dat heeft Sondlands advocaat vrijdag aangekondigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had Sondland echter gevraagd dat niet te doen.

Het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden had Sondland gedagvaard in het onderzoek. Hij zou dinsdag getuigen, maar Trump maakte last minute duidelijk dat hij dat niet kon toelaten.

“Ambassadeur Sondland heeft altijd integer gehandeld en in het belang van de Verenigde Staten”, aldus de verklaring van zijn advocaat. “Hij heeft geen agenda, behalve volledig en eerlijk antwoorden op de vragen van de onderzoekscommissie.” Sondland, een zakenman die fortuin gemaakt heeft in de hotelsector, staat dicht bij Trump.

Oekraïne

De parlementsleden die het onderzoek voeren hadden Sondland gevraagd om documenten over Oekraïne, maar de advocaten zeggen dat ze daar niet kunnen op ingaan omdat dat een schending zou vormen van Amerikaanse wetten en de regels van het ministerie.

In het kader van het impeachmentonderzoek wil het Huis meer te weten komen over de rol van Sondland in Trumps campagne om Oekraïne onderzoek te doen voeren naar Joe Biden en zijn zoon.

Jovanovitsj

Vrijdag staat de getuigenis van Marie Jovanovitsj gepland, achter gesloten deuren. Jovanovitsj, een niet-politiek benoemde diplomaat, was tot het voorjaar de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne. Verwacht wordt dat die getuigenis nog meer materiaal zal opleveren dat belastend is voor Trump.

Trump reist vrijdag af naar Louisiana voor een nieuwe campagnebijeenkomst. Donderdagavond hield hij ook al een campagnerally in Minneapolis. Daar ventileerde hij volop over verschillende van zijn Democratische tegenstanders en het impeachmentonderzoek.