Braziliaanse debutant gaat viraal met gênant verhaal, Neymar en co lachen zich kapot: “Mijn telefoon staat niet meer stil”

Het Braziliaanse voetbalelftal speelde donderdag een vriendschappelijke interland tegen Senegal. De oefenmatch in Singapore eindigde op 1-1. Matheus Henrique maakte op 21-jarige leeftijd zijn debuut bij de Goddelijke Kanaries, maar dat was niet waarom hij veel berichtjes kreeg.

De middenvelder van Grêmio moest, als ‘ontgroeningsritueel’, een gênant verhaal vertellen en ver in de tijd moest Henrique niet teruggaan. Hij vertelde namelijk dat hij nog nooit in eerste klasse had gevlogen, tot de vlucht met de nationale ploeg naar Singapore. En dat leverde een behoorlijk amusant verhaal op.

Herkenbaar? De eerste keer vliegen (in eerste klas) kan wat onwennig zijn... ? pic.twitter.com/wCftmXjmWw — NOS Sport (@NOSsport) October 11, 2019

Neymar en co gingen plat van het lachen tijdens de speech van Henrique, die in één klap viraal ging op sociale media. “Mijn telefoon staat niet meer stil”, zei de middenvelder aan ESPN. “Het is gek, waarom zei ik dat toch? Ik moest wel iets vertellen natuurlijk... Mensen feliciteren mij niet met mijn debuut. Ze kunnen alleen maar spreken over tapioca (het vochtige doekje, red.).”

Brazilië speelt in Singapore nog een oefenwedstrijd, namelijk tegen Nigeria.