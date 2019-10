Inbrekers mishandelen vrouw (58) met Parkinson: “Ze zeiden dat ze mijn ogen zouden uitsteken als ik opkeek”

Pulderbos / Zandhoven -

Twee onbekenden hebben donderdag een inbraak gepleegd in Pulderbos. Daarbij sloten ze een van de bewoonsters, een 58-jarige vrouw die lijdt aan de ziekte van Parkinson, op in het toilet. “Ze bedreigden me met een schroevendraaier en zouden mijn ogen uitsteken als ik opkeek”, vertelt Theresa, die een dag na de feiten nog niet bekomen is van de schrik.