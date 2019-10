Thibaut Courtois deelt steek uit aan de Spaanse pers na “leugens”

Veel had Thibaut Courtois donderdag niet te doen tijdens de 9-0-overwinning van de Rode Duivels tegen San Marino. Maar hij mocht wel een clean sheet bijschrijven op zijn palmares. Dat zullen ze bij Real Madrid graag zien. In die optiek reageerde Courtois op de kritiek van de Spaanse pers de voorbije weken.

Na zijn vervanging in de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge werd een gerucht de wereld ingestuurd dat de medische staf van Real zou vastgesteld hebben dat Courtois last heeft van angst en daardoor misselijk was geworden nadat hij twee goals moest incasseren tegen blauw-zwart. Hij werd toen overigens ook uitgefloten door de eigen fans.

De Koninklijke wilde echter niets weten van foutieve geruchten over de Rode Duivel en stuurde een officieel communiqué de wereld in om die te ontkrachten. Nu reageerde ook Courtois voor het eerst op die heisa.

“Ik weet wat het is om voor een absolute topclub te spelen”, zei onze nationale nummer één aan AS. “Ik heb op dit moment geen last van dergelijke problemen en ben heel gelukkig. De media hebben een bepaalde verantwoordelijkheid en moeten dan geen leugens verzinnen. Ik zie dit bovendien als een gebrek aan respect. Tegenover mij, maar ook tegenover mensen die echt last hebben van angstaanvallen. Het klopt dat de supporters in het Bernabéu kritisch zijn, dat weten we ook. Maar we doen er alles aan om de kritiek te veranderen in applaus.”