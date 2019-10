Hoe flagrant kan sluikstorten zijn: hele slaapkamer gedumpt

Kortemark - De 26-jarige Mike Wittouck uit Edewalle bij Kortemark heeft klacht ingediend bij de politie nadat hij een flagrant geval van sluikstorten heeft vastgesteld. Iemand dumpte een... slaapkamer.

De feiten dateren van woensdagavond tussen 20 en 20.15 uur en werden gepleegd in de Edewallestraat.“Op camerabeelden is te zien hoe twee wagens aankwamen, waaronder een opvallende Opel Crossland met aanhangwagen”, vertelt Mike. “Er stapten drie mannen uit en die haalden meteen de aanhangwagen leeg. Ze hebben alles gedumpt aan de gevel van het atelier van keukens Vermeersch, van waar ik ben. Het ging zelfs om een volledige slaapkamer in hout en wat kleine spullen. Echt een stapel. Jammer genoeg zijn de personen niet herkenbaar op de beelden en zijn de nummerplaten niet leesbaar. We hopen dat de politie of getuigen ons kunnen helpen en weten wel in welke richting de voertuigen wegreden. We zijn dit kotsbeu. Het is al de zoveelste keer hier. Het kost ons ongeveer 200 euro om alles op te ruimen met ons personeel en zelf naar het containerpark te brengen. De vorige keer ging het zelfs om materiaal dat we zelf nog moesten sorteren. Dit moet echt stoppen en daarom hopen we dat iemand ons kan helpen.”Wie meer informatie zou hebben over de daders kan contact opnemen met politie Polder.