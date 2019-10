121 Turken gearresteerd voor online kritiek op offensief in Syrië, Pentagon waarschuwt Turkije

In Turkije zijn 121 mensen aangehouden omdat ze online kritiek hadden geleverd op het offensief in Syrië. Bovendien worden zo’n 500 accounts op sociale media onderzocht die het offensief als “bezetting” bestempelden, meldde minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu tijdens een bijeenkomst met aanhangers van het Turkse leger. Kritiek en zelfs waarschuwingen komen er ook vanuit het Pentagon.

“We staan niet toe dat mensen zulke dingen zeggen over onze soldaten, die tegen terroristen vechten en hun leven riskeren”, zei de minister in Ankara. Voor de Turkse overheid is de kritiek een “lastercampagne” tegen haar operatie Peace Spring die woensdag van start ging. Critici werden beschuldigd van “terroristische propaganda” en “aansporing”, verklaarde persagentschap Anadolu. De operatie is Turkijes derde inval tegen de Syrisch-Koerdische militie in Syrië.

Tegen 78 mensen werden juridische stappen ondernomen voor “zwarte propaganda tegen Turkije”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Andere beschuldigingen waren onder meer het beschadigen van de reputatie van veiligheidstroepen en het verspreiden van leugens en nepnieuws op sociale media.

Strafrechtelijke klachten

Volgens de pro-Koerdische democratische partij (HDP) werden meer dan 90 aanhangers en leden aangehouden voor het veroordelen van de inval, meldde partijwoordvoerder Ayse Acar Basaran vrijdag in het parlement. Tegen hooggeplaatste partijleden zouden strafrechtelijke klachten ingediend zijn.

Turkijes mediawaakhond RTUK waarschuwde dat radio-, televisie- en internetcontent tegen de militaire operatie die “burgers met valse informatie misleiden” geblokkeerd zullen worden. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) verklaarde dat het Turkse offensief “niet gebruikt dient te worden als voorwendsel” om Koerdische politici en vreedzame activisten aan te vallen.

Pentagon waarschuwt

De Amerikaanse Defensieminister Mark Esper moedigt Turkije aan zijn inval in het noordoosten van Syrië te “onderbreken”. Daarnaast waarschuwt Washington Ankara dat het offensief “zware gevolgen” kan hebben voor Turkije. Dat schrijft het Pentagon vrijdag in een persbericht. Er moet volgens Esper een manier gevonden worden om de situatie te de-escaleren, vooraleer ze “onherstelbaar” wordt.

Eerder op de dag belde Esper met zijn Turkse ambtgenoot Hulusi Akar, en gaf hij hem deze boodschap door.

Nog volgens Washington kan de Turkse aanval ook Amerikaans personeel in Syrië schaden.