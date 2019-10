Duitse man gearresteerd na het schilderen van swastika op oorlogsmonumenten

In het Duitse Berlijn werd een man gearresteerd na het schilderen van swastika's op oorlogsmonumenten. De man werd een tijdlang gefilmd hoe hij het iconische hakenkruis van Hitler aanbracht op standbeelden die dienen als eerbetoon aan gevallen Sovietsoldaten. In Duitsland is het bij wet verboden om swastika's of andere iconografische tekeningen te maken die verwijzen naar het nazisme. Maar daar had de man geen boodschap aan. Het waren enkel alerte omstaanders die hem wisten te stoppen. De politie kwam na een half uur ter plaatse en de man werd meteen gearresteerd. “Hij bleef daar wachten en gooide zelfs bananen naar de standbeelden. Het was alsof hij wachtte om gearresteerd te worden”, verklaarde een omstaander later.