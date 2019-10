Autopsie bevestigt: mix van alcohol en drugs werd Kempense broers fataal

Olen - Dries (27) en Robbe (19) D.C., de twee Kempense broers die tijdens een gezinsvakantie in Firenze om het leven kwamen, zijn overleden door een dodelijke mix van drugs en alcohol. Dat melden Italiaanse media op basis van de eerste vaststellingen bij de autopsie.

Vader Hans D.C. trof de broers op 29 september aan in hun kamer in het Minerva-hotel. Voor de autopsie nemen de experts in totaal negentig dagen in beslag, maar nu is al duidelijk dat de twee omkwamen door een dodelijke cocktail van drugs en alcohol. Vermoedelijk hadden de slachtoffers de grote hoeveelheid geneesmiddelen, op basis van de pijnstiller oxycodon en het psychotrope middel benzodiazepine, tijdens de inname verkeerd ingeschat.

Dat is echter niet helemaal zeker. De 19-jarige Robbe worstelde met suïcidale gevoelens en overtuigde een apotheker om hem twee dozen van de “moordenaar” oxycodon te verkopen, zonder voorschrift en omdat hij pijn had door de nawerkingen van een operatie aan zijn arm. Er is een onderzoek gestart naar de apotheker die hen de middelen verkocht.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.