Kom op tegen Kanker inviteert kankerpatiënten met Romelu Lukaku-tickets: “We zijn van plan een grote tifo te maken om hem te bedanken”

Kom op tegen Kanker is bijzonder aangenaam verrast met het gebaar van Romelu Lukaku om voor hen tickets te kopen. “Wij hebben dit totaal niet zien aankomen, en zijn zeer blij met dit initiatief van Lukaku. Hier was vooraf niets over afgesproken, en daarom is het zo extra aangenaam”, zegt algemeen directeur Marc Michils.

Lukaku maakte donderdagavond na zijn vijftigste doelpunt als Rode Duivel bekend dat hij zelf 5.000 tickets zou kopen voor een van de volgende thuisinterlands. De topschutter zal die 5.000 tickets verdelen onder Kom op tegen Kanker en de Diabetes Liga. Hij zal de tickets zelf bij de voetbalbond kopen en uit eigen zak betalen.

Marc Michels: ‘’Wij weten niet hoeveel tickets we van Romelu zullen krijgen, maar zeker is wel dat we ze gaan verdelen onder onze actievoerders en zorgvrijwilligers in de ziekenhuizen. En uiteraard zullen er ook heel wat tickets voor die thuismatch naar kankerpatiënten gaan.’’

Kom op tegen Kanker wil de geste van Lukaku ook tijdens de thuismatch waarderen. “We zijn van plan een grote tifo te maken om hem te bedanken én we gaan er ook voor zorgen dat al onze supporters zullen opvallen”, aldus Michils.