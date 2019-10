Brand in gebouw waar asielzoekers opgevangen werden in Begijnendijk

Begijnendijk - Langs de Kerkstraat in Begijnendijk is vrijdagnamiddag iets voor 16 uur brand uitgebroken in een gebouw waar asielzoekers opgevangen werden door het Sociaal Huis van de gemeente. Er zouden geen gewonden gevallen zijn.

Volgens getuigen is de brand ontstaan achteraan het gebouw op de eerste verdieping. Door de wind is die heel snel overgeslagen naar de voorkant, waardoor heel het gebouw in brand stond. De brandweer moest massaal ter plaatse komen om te blussen.

Het gebouw, waarin asielzoekers opgevangen worden door het Sociaal Huis, werd ontruimd. De geëvacueerde aanwezigen worden opgevangen in de kerk aan de andere kant van de straat. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.