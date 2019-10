Van “abnormale homoseksuelen” tot “feminisme is beerput”: hoe radicaal katholieke priester uitslag Poolse verkiezingen kan bepalen

Volgt de conservatieve Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) zichzelf op in Polen of komt een centrumlinks blok aan de macht? Het lijkt een strijd om procenten te worden. PiS rekent op het conservatieve en armere platteland. Én op de volgelingen van Tadeusz Rydzyk (74), de priester-entrepreneur die via zijn mediakanalen een radicaal katholieke leer verkondigt waar homo’s, feministen en de EU uitgeroepen zijn tot vijanden van de natie.