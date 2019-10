Antwerpen legt geen nieuwe sorteerstraten aan: “Vuile luiers, verfpotten… Ze dumpen alles in de gft-containers omdat die gratis zijn”

Antwerpen -

De kogel is door de kerk. De stad Antwerpen legt geen nieuwe sorteerstraten meer aan. Uit een evaluatie blijkt dat die toch niet goedkoper zijn dan de klassieke afvalophaling aan huis. Bovendien werken ze sluikstorten in de hand. Mensen gooien massaal restafval in de gft-bakken omdat die gratis zijn. Of ze laten afval achter rond de containers, wat de omwonenden dan weer op stang jaagt.