Stad Leuven spreekt rokers aan over hun peuken

Leuven - De stad Leuven bindt de strijd aan met sigarettenpeuken. Rokers worden daarbij over hun gedrag aangesproken. Dat meldt het Leuvense stadsbestuur vrijdag.

Leuven nam vorige week deel aan de Vlaamse handhavingsweek van Mooimakers, met focus van de campagne op sigarettenpeuken. Gemeenschapswachten, wijkinspecteurs en stadsmedewerkers spraken rokers aan. Het stadsbestuur houdt het niet bij die ene campagne. “Het duurt twee tot vijftien jaar voor een peuk afgebroken is. Heel wat exemplaren belanden in waterlopen en vergiftigen vissen”, zegt schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen).

Zakasbakjes

Uit onderzoek blijkt dat rokers maximaal twee tot vijf stappen willen doen om van hun sigarettenpeuk af te geraken. Zakasbakjes vormen een oplossing. Dat zijn kleine doosjes waarin rokers hun peuken kunnen bewaren tot ze bij een vuilnisbak komen. Gemeenschapswachten en medewerkers van de stedelijke reinigings- en preventiedienst deelden al duizend van die asbakjes uit, onder meer tijdens het shoppingweekend en studentenwelkom. Ze wezen rokers erop dat peuken op straat gooien strafbaar is. De GAS-boete kan oplopen tot 350 euro.

“We hebben ruim 1.500 rokers aangesproken. Dat bood ons de kans om het probleem vanuit het perspectief van de roker te bekijken. Veel rokers zien een weggegooide sigarettenpeuk als iets onschuldigs, al erkennen ze het probleem”, stelt Van Oppens. De stad bracht in de Diestsestraat, de Tiensestraat en op het Rector De Somerplein ecotags aan met het opschrift “Hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.”. Sigarettenpeuken verdwijnen vaak in riolen en komen zo terecht in zee.

Leuven kondigt meteen ook een peukenactieplan af. Daarbij hoort een proeftraject met peukenzuilen.