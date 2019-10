Bpost ziet topman Amerikaanse pakjesbusiness vertrekken

Pierre Winand, de Belgische topman van de Noord-Amerikaanse pakjesactiviteiten van Bpost, verlaat eind dit jaar het bedrijf. Dat meldt Bpost in een persbericht. Winand werkte sinds 2006 bij Bpost, met een korte onderbreking in 2015-2016, en moest de laatste twee jaar onder meer orde op zaken stellen bij het overgenomen Radial.

Winand vertrekt bij Bpost wegens familiale redenen. “Het was een eer om gedurende de voorbije twee jaar aan het hoofd te staan van de activiteiten in Noord-Amerika”, zegt hij. “Met het hele team hebben we hard gewerkt om het schip recht te trekken en het in rustiger vaarwater te brengen. Hoewel er nog veel werk is, is nu duidelijk in welke richting we moeten varen.”

Winand begon in 2006 als financieel directeur bij Bpost. Halfweg 2015 stapte hij op, maar een goed jaar later keerde hij al terug om de Amerikaanse activiteiten van het postbedrijf te gaan leiden. Bpost had er enkele jaren eerder Landmark Global overgenomen. Toen Bpost in 2017 ook het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial kocht moest Winand daar orde op zaken gaan stellen als CEO. Topman Koen Van Gerven moest toegeven dat er lijken uit de kast waren gevallen bij dat bedrijf.

Nu Winand terugkeert naar Europa, laat hij Radial “opnieuw in de bekwame handen van het Executive Leaderschip-team”, luidt het. “Pierre heeft met veel passie en doortastendheid Radial op de juiste koers gezet als groeimotor van Bpost”, zegt Van Gerven, die volgend jaar zelf stopt als CEO. “Hoewel we zijn afscheid betreuren, hebben we ook alle begrip voor de achterliggende redenen.” Bpost start het proces voor de opvolging van Winand.